Архангелогородец признался, что стал монстром для своей семьи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 39-летнего жителя областного центра совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости).
По версии следствия, с августа по октябрь 2019 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы, систематически наносил побои супруге и ее 13-летнему сыну.
О произошедшем стало известно после того, как женщина после побоев обратилась с заявлением в правоохранительные органы и рассказала, что глава семьи систематически применял к ней и ее сыну физическую силу.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.