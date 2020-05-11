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Архангелогородец признался, что стал монстром для своей семьи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 39-летнего жителя областного центра совершении  преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости).

По версии следствия, с августа по октябрь 2019 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы, систематически наносил побои супруге и ее 13-летнему сыну.

О произошедшем стало известно после того, как женщина после побоев обратилась с заявлением в правоохранительные органы и рассказала, что глава семьи систематически применял к ней и ее сыну физическую силу.

В ходе допроса обвиняемый признал свою  вину.

18 июнь 09:44 | : Происшествия

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