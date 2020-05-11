Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске здоровый хулиган отобрал на улице мобильник у подростков

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 23-летнего жителя  областного центра,  подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с  применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, 11 июня 2020 года вечером у жилого дома по улице Суфтина в городе Архангельске  подозреваемый подошел к двум 16-летним юношам и потребовал отдать ему мобильные телефоны.  Затем он ударил палкой по ноге одного из подростков. Юноши решили  убежать от подозреваемого, при этом один из них уронил мобильный телефон. Подозреваемый открыто похитил телефон стоимость 5 тысяч рублей и скрылся с ним с места преступления.

Личность подозреваемого установлена в результате следственно-оперативных действий, проведенных сотрудниками УМВД России по г.Архангельску.

От подследственного поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что планировал продать похищенный телефон, но не успел, так как его задержали, а телефон изъяли.

18 июнь 09:01 | : Происшествия

Главные новости


Камо грядеши (Куда идешь, Серега)? Комментарий к выдвижению Пивкова в губернаторы Архангельской области
Михаил Ефремов – заложник одной роли. И никакой политики
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (174)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20