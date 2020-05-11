В Архангельске здоровый хулиган отобрал на улице мобильник у подростков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 23-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
По версии следствия, 11 июня 2020 года вечером у жилого дома по улице Суфтина в городе Архангельске подозреваемый подошел к двум 16-летним юношам и потребовал отдать ему мобильные телефоны. Затем он ударил палкой по ноге одного из подростков. Юноши решили убежать от подозреваемого, при этом один из них уронил мобильный телефон. Подозреваемый открыто похитил телефон стоимость 5 тысяч рублей и скрылся с ним с места преступления.
Личность подозреваемого установлена в результате следственно-оперативных действий, проведенных сотрудниками УМВД России по г.Архангельску.
От подследственного поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что планировал продать похищенный телефон, но не успел, так как его задержали, а телефон изъяли.