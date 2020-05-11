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В Северодвинске схвачен любитель насильной любви

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 27-летнему жителю города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединённые с угрозой убийством).

По версии следствия, 14 мая 2020 года в вечернее время на участке местности рядом с железной дорогой «город Северодвинск- село Ненокса» обвиняемый подошел к ранее незнакомой 33-летней женщине и подавив сопротивление, угрожая убийством и применением  ножа, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Подозреваемого в совершении указанного преступления задержали сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД и ОМВД России по г. Северодвинску. У следствия есть основания полагать, что  в конце апреля – начале мая текущего года подследственный в городе Северодвинске  подходил на улице к одиноким женщинам и угрожал ножом.  Благодаря тому, что потерпевшие кричали, чем привлекали внимание прохожих, подозреваемый скрывался, не причинив женщинам вреда. В настоящее время выявлено четыре подобных случая.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что подходил к женщинам, чтобы напугать их, и они больше не ходили одни в вечернее время. Причастность к совершению действий сексуального характера в отношении одной из женщин отрицает.

 Примечательно, что в конце 2019 года подследственный освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступлений против половой свободы личности.

17 июнь 10:45 | : Происшествия

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