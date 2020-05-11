В Устьянском районе изверг облил собутыльника бензином и поджог

12 июня 2020 года в районную больницу со множественными ожогами 27 процентов поверхности туловища госпитализирован местный житель. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в покушении на убийство. Им оказался 31-летний знакомый потерпевшего.
По предварительным данным, в ночь на 12 июня 2020 года подозреваемый вместе с потерпевшим в гостях в селе Шангалы Устьянского района употреблял спиртные напитки. Из-за того, что нетрезвый потерпевший стал словесно оскорблять участников застолья, его избили. Затем один из гостей облил его бензином из бензопилы. Через некоторое время подозреваемый воспламенил горючую жидкость. Очевидец преступления вызвал бригаду скорой медицинской помощи, после чего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящее время решается вопрос о прохождении его лечения в ожоговом центре в другом регионе Российской Федерации.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы. В ходе следствия будет дана правовая оценка и действиям остальных участников застолья.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал и пояснил следователю, что действительно поджег одежду на потерпевшем, но наступления его смерти не желал.