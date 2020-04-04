Житель поселка Савинский истыкал приятеля охотничьим ножом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 19 октября 2019 года вечером в квартире дома по улице Октябрьская в поселке Савинский осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, избил руками и ногами 36-летнего знакомого и нанес ему не менее четырех ударов ножом в область жизненно важных органов.
В ходе допроса подсудимый признал свою вину и пояснил, что в ходе совместного употребления спиртных напитков, потерпевший его оскорбил и ударил. Он разозлился, сходил домой за охотничьим ножом и нанес им удары потерпевшему, после чего покинул место преступления.
Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.