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Житель поселка Савинский истыкал приятеля охотничьим ножом

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).  

Следствием и судом установлено, что 19 октября 2019 года вечером в квартире дома по улице Октябрьская  в поселке Савинский осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, избил руками и ногами 36-летнего знакомого и нанес ему не менее четырех ударов ножом в область жизненно важных органов.

В ходе допроса подсудимый признал свою вину и  пояснил, что в ходе совместного употребления спиртных напитков, потерпевший его оскорбил и ударил. Он разозлился, сходил домой за охотничьим ножом и  нанес им удары  потерпевшему, после чего покинул место преступления. 

Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

15 июнь 08:53 | : Происшествия

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