В Плесецком районе пьяный дедушка "успокоил" жену ударом ножа

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 21 августа 2019 года днем в деревне Подволочье Плесецкого района подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 59-летней супруге нанес ей удар ножом в область груди слева. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте преступления.
В ходе судебного заседания подсудимый частично признал свою вину и пояснил, что в ходе ссоры взял в руки нож, чтобы припугнуть супругу, так как она на него ругалась и выгоняла из дома. Из-за того, что супруга была тоже нетрезва, она сама навалилась на нож. На стадии предварительного следствия он пояснял следователю, что нанес удар ножом машинально, хотел, чтобы супруга успокоилась.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.