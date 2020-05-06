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В Пинежском районе погиб байкер, налетевший на дорожный знак

В ОМВД России по Пинежскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительной информации, 28 мая 2020 года около 22.45 на 2,9 км автодороги «Карпогоры–Сосновка–Нюхча» водитель 1983-го года рождения, управляя мотоциклом «MotoLand», не справился с управлением и допустил наезд на стойку дорожного знака.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

29 май 11:17 | : Происшествия

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