В Пинежском районе погиб байкер, налетевший на дорожный знак

В ОМВД России по Пинежскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительной информации, 28 мая 2020 года около 22.45 на 2,9 км автодороги «Карпогоры–Сосновка–Нюхча» водитель 1983-го года рождения, управляя мотоциклом «MotoLand», не справился с управлением и допустил наезд на стойку дорожного знака.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.