Убивший продавщицу кафе архангелогородец не раскаялся в содеянном

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 26-летнему жителю областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Следствием установлено, что 22 октября 2019 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в круглосуточном кафе, расположенном в Исакогорском округе города Архангельска, дождался, когда кафе покинут все посетители и закрыл входную дверь на щеколду. Напав на 33-летнюю женщину- продавца, избил ее, душил шнурком и нанес колюще-режущим предметом удары в жизненно-важные органы, после чего похитил денежные средства и товарно- материальные ценности (спиртные напитки, шоколад, сигареты) на общую сумму 21899 рублей и скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.
В ходе допроса обвиняемый отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.