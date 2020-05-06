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Убивший продавщицу кафе архангелогородец не раскаялся в содеянном

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 26-летнему жителю областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Следствием установлено, что 22 октября 2019 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в круглосуточном кафе, расположенном  в Исакогорском округе города Архангельска, дождался, когда кафе покинут все посетители и закрыл входную дверь на щеколду.  Напав на 33-летнюю женщину- продавца, избил ее, душил шнурком и  нанес колюще-режущим  предметом удары в жизненно-важные органы, после чего похитил денежные средства и товарно- материальные ценности (спиртные напитки, шоколад, сигареты) на общую сумму 21899 рублей и скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению.

         Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

29 май 09:05 | : Происшествия

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