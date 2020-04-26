Архангелогородец убил гостя... а за что, не помнит

25 мая 2020 года днем бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 33-летнего мужчины, обнаруженного с ножевым ранением грудной клетки в одной из квартир дома по улице Холмогорская в городе Архангельске. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
На месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности 34-летний хозяин квартиры, в которой обнаружено тело.
После задержания подозреваемый не смог ничего пояснить об обстоятельствах произошедшего, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После вытрезвления он пояснил следователю, что к нему в гости пришел друг вместе с ранее незнакомым мужчиной, и они вместе употребляли спиртные напитки. Дальнейших событий он не помнит.
Свидетель преступления пояснил следователю, что в ходе распития спиртных напитков между подозреваемым и потерпевшим, с которым он пришел в гости, произошла ссора. Потерпевший ударил по лицу хозяина жилища, после чего тот ушел спать. Через некоторое время они его разбудили, так как собрались уходить. Подозреваемый вернулся из кухни с ножом и нанес им удар в область груди слева гостю. Он позвонил в экстренные службы, приехала карета скорой помощи, но спасти раненого не удалось.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.