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Архангелогородец убил гостя... а за что, не помнит

25 мая 2020 года днем бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 33-летнего мужчины, обнаруженного с ножевым ранением грудной клетки в одной из квартир дома по улице Холмогорская в городе Архангельске. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

На месте происшествия по подозрению в совершении  преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности 34-летний хозяин  квартиры, в которой обнаружено тело.

После задержания подозреваемый не смог ничего пояснить об обстоятельствах произошедшего, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После вытрезвления он пояснил следователю, что к нему в гости пришел друг вместе с ранее незнакомым мужчиной, и они вместе  употребляли спиртные напитки. Дальнейших событий он не помнит.

Свидетель преступления пояснил следователю, что в ходе распития спиртных напитков между подозреваемым и потерпевшим, с которым он пришел в гости, произошла ссора. Потерпевший ударил по лицу хозяина жилища, после чего тот ушел спать. Через некоторое время они его разбудили, так как собрались уходить. Подозреваемый вернулся из кухни с ножом и нанес им удар в область груди слева гостю.  Он позвонил в экстренные службы, приехала карета скорой помощи, но спасти раненого не удалось.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

27 май 08:59 | : Происшествия

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