В Архангельске девочка пять суток не появляется дома

УМВД России по г. Архангельску разыскивается несовершеннолетняя Урюпина Анастасия Сергеевна 2004 года рождения, которая 20 мая ушла из дома, расположенного на проспекте Советских Космонавтов, и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 15 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч.
Была одета в черную короткую куртку (на спине – надпись буквами белого цвета и цифра 92), черные лосины, розовые кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить информацию по телефонам: 8 (8182) 21-66-65, 8 (8182) 21-66-63, 8 999 090 5166.