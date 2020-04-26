Пьяный житель Шенкурска злобно пнул участкового

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за вымогательство 25-летнего жителя города Шенкурска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 13 мая 2020 года в ночное время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице в городе Шенкурске, нарушал общественный порядок и нанес побои своей знакомой. На место конфликта для правового разбирательства по вызову прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шенкурскому району. Он пресек противоправные действия подозреваемого и предложил ему проследовать в отдел полиции для разбирательства. Правонарушитель, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался скрыться, а когда был задержан представителем власти, несколько раз пнул участкового, причинив тому физическую боль.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением.