Котласский р-н: «Мерседес» против «Фрейтлайнера»… грузовик оказался прочнее

Рано утром в воскресенье в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 3 километре автодороги подъезд к городу Котлас. По предварительным данным, 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес», допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фрейтлайнер» с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Мерседеса» и его пассажир – 31-летний мужчина – от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.