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Котласский р-н: «Мерседес» против «Фрейтлайнера»… грузовик оказался прочнее

Рано утром в воскресенье в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 3 километре автодороги подъезд к городу Котлас. По предварительным данным, 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес», допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фрейтлайнер» с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Мерседеса» и его пассажир – 31-летний мужчина – от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.   

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

  

25 май 10:51 | : Происшествия

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