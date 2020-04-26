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«За смертью подозреваемого». Дело архангельского террориста Жлобицкого отправилось в архив

Следователями ФСБ было прекращено расследование уголовного дела в отношении подростка, который подорвал взрывное устройство в здании управления ведомства в городе Архангельске.

В официальной трактовке – «по нереабилитирующим обстоятельствам».

Все процессуальные действия по делу прекращаются, а имеющиеся материалы не будут передаваться в суд. Несмотря на это, обвинение не считается снятым. Исключение составляют случаи, когда имеются обстоятельства, требующие защиты честного имени умершего, в этом случае родственники могут настоять на судебном слушании.

Напомним, 31 октября 2018 года студент-интроверт архангельского политехнического техникума Михаил Жлобицкий устроил самоподрыв на входе в здание РУФСБ РФ по Архангельской области. В результате чего пострадали трое сотрудников спецслужб, по несчастью находившиеся в этот момент рядом.

Как выяснилось впоследствии, Жлобицкий исповедовал радикальные анархические взгляды, которые пропагандировал в соцсетях, но никто не придавал им серьезного значения. Своими действиями он якобы мстил органам «за пытки, продолжающиеся с 37-го года в подвалах мрачного здания».

За поддержку действий архангельского террориста уже осуждены несколько пользователей интернета… в том числе, к реальным срокам заключения.

24 май 08:47 | : Происшествия

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