«За смертью подозреваемого». Дело архангельского террориста Жлобицкого отправилось в архив

Следователями ФСБ было прекращено расследование уголовного дела в отношении подростка, который подорвал взрывное устройство в здании управления ведомства в городе Архангельске.
В официальной трактовке – «по нереабилитирующим обстоятельствам».
Все процессуальные действия по делу прекращаются, а имеющиеся материалы не будут передаваться в суд. Несмотря на это, обвинение не считается снятым. Исключение составляют случаи, когда имеются обстоятельства, требующие защиты честного имени умершего, в этом случае родственники могут настоять на судебном слушании.
Напомним, 31 октября 2018 года студент-интроверт архангельского политехнического техникума Михаил Жлобицкий устроил самоподрыв на входе в здание РУФСБ РФ по Архангельской области. В результате чего пострадали трое сотрудников спецслужб, по несчастью находившиеся в этот момент рядом.
Как выяснилось впоследствии, Жлобицкий исповедовал радикальные анархические взгляды, которые пропагандировал в соцсетях, но никто не придавал им серьезного значения. Своими действиями он якобы мстил органам «за пытки, продолжающиеся с 37-го года в подвалах мрачного здания».
За поддержку действий архангельского террориста уже осуждены несколько пользователей интернета… в том числе, к реальным срокам заключения.