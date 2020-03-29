В Архангельске задержан грабитель на двух колесах

В дежурную часть УМВД России по г. Архангельску поступило заявление от пенсионерки 1959 года рождения. По словам потерпевшей, находясь около дома по улице Тимме, неизвестный мужчина, проезжая рядом на велосипеде, выхватил из ее рук сумку, в которой находились документы, мобильный телефон и кошелек с банковскими картами.
Приметы злоумышленника были переданы всем патрульным подразделениям. По горячим следам мужчина был задержан сотрудниками Вневедомственной охраны Росгвардии. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1980 года рождения. Похищенное имущество изъято и вскоре будет передано владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.