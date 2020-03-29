Там, где гуляют мамочки. В районе поселка Талаги замечен волк

Лесные серые хищники – нередкие гости даже на улицах областного центра. Особенно во время природных аномалий, например, резкой смены температуры воздуха, когда не поймешь – то ли еще зима, то ли весна.
В эти выходные волк замечен вблизи поселка Талаги. Чем вызвал жаркую дискуссию в соцсетях. Одни предлагают накормить и не пугать незваного гостя, другие в панике – дикий зверь разгуливает там, где часто гуляют мамочки с колясками.
По сообщению издания «Регион 29», животное не было агрессивно: поджав хвост, волк выискивал-вынюхивал что-то в кустах и прошлогодней траве.
Тем не менее, охотоведы советуют обывателям не умиляться увиденным, тем более, не пытаться вступить с ним в контакт… а быстрее сообщить куда следует.