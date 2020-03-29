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Дракой двух северодвинских детей занялся СледКом

Вчера в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» размещена информация и видеоролик о том, что в городе Северодвинске на детской площадке подросток бросил головой о землю 7-летнего мальчика, причинив тому черепно-мозговую травму. В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что 10 мая 2020 года на детской площадке, расположенной у дома №8 по проспекту Победы в городе Северодвинске, в ходе кратковременного конфликта 11-летний мальчик бросил через бедро 7-летнего потерпевшего, который упал на землю и получил травму головы. В настоящее время мальчик находится на лечении в медицинском учреждении, где проходит дополнительные обследования в целях установления окончательного диагноза. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, степень тяжести вреда здоровью, причиненного малолетнему, и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

15 май 10:28 | : Происшествия

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