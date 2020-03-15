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Малолетка из Мирного возомнил себя "форточником" и разжился золотишком

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 14-летнего жителя города Мирный в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

Следствием установлено, что 16 октября 2019 года обвиняемый вместе с 16-летним другом, реализуя заранее разработанный план, отверткой отжали стеклопакет окна квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома в городе Мирный. Обвиняемый на улице наблюдал за окружающей обстановкой, а его друг проник в квартиру и похитил  ювелирные изделия из золота, мобильный телефон и денежные средства на общую сумму более 300 тысяч рублей.  С похищенным юноши с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что его соучастник преступления украшения сдал в ломбард, пообещав ему процент от прибыли. В отношении второго несовершеннолетнего обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.

14 май 08:59 | : Происшествия

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