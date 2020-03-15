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В Котласском р-не грубый детдомовец обложил женщину в погонах нецензурной бранью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего воспитанника Котласского детского дома, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

По версии следствия, инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ОДН ОМВД России «Котласский» прибыла в детский дом для проведения с 17-летним юношей профилактической беседы, так как подросток самовольно покидал учреждение, а также подозревается в совершении краж велосипедов и в покушении на угон автомобиля. Несовершеннолетний подозреваемый в присутствии посторонних лиц оскорбил представителя власти, выражаясь в ее адрес нецензурной бранью.

В ходе допроса несовершеннолетний подозреваемый, который состоит на профилактических учётах, дал признательные показания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним противоправных действий.

13 май 13:59 | : Происшествия

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