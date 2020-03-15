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Трагедия в Плесецке. Погиб буровой мастер

Вчера утром во дворе частного дома по улице Октябрьская в поселке Плесецк при проведении работ по бурению скважины получил смертельные травмы 30-летний рабочий. По предварительным данным его одежду замотало на шнек бурильной установки. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать правовую оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

13 май 09:06 | : Происшествия

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