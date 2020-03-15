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"Я просто хотел попугать". Стрелявший в охранника бара архангелогородец признался в грехах

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за хулиганство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 37-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия).

Следствием установлено,  что 17 ноября 2019 года около 4 утра 30 минут в помещении бара, расположенного на улице Цигломенская в городе Архангельске, обвиняемый из личных неприязненных отношений к 18-летнему охраннику, который его попросил покинуть заведение, вооружился обрезом гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и произвел из него прицельный выстрел, целясь в голову охранника. Благодаря тому, что потерпевший  оказал активное сопротивление, выстрел не достиг цели. Охранник вместе с другими лицами удерживали обвиняемого до приезда сотрудников полиции.

В ходе следствия также установлено, что 26 октября 2019 года в Исакогорском округе города Архангельска обвиняемый при движении на своем автомобиле обрызгал водой из лужи местного жителя, который сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый достал из автомобиля нож и нанес им удар в область груди мужчины, который в целях самозащиты выставил руки перед собой. В результате потерпевший получил раны груди и пальцев руки, а также перелом фаланги пальца, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

В ходе допроса подследственный свою вину в покушении на убийство охранника и причинении средней тяжести вреда здоровью местному жителю не признал. Он дал признательные показания в части незаконного хранения огнестрельного оружия и пояснил следователю, что обрез он нашел на улице и решил им напугать охранника, который попросил его покинуть заведение. Выстрел произошел случайно. 

На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

12 май 09:01 | : Происшествия

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