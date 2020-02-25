В Архангельске малыш упал из окна 7-го этажа и остался жив

Непоправимая трагедия чуть было не произошла сегодня утром в областной столице.
В центре города из квартиры на 7-м этаже дома по улице Вологодская выпал двухлетний ребенок. ребёнок. По предварительным данным, любопытный малыш залез на подоконник, облокотился на антимоскитную сетку и вместе с ней вывалился наружу, створка окна в этот момент была открыта.
Вызванная прохожими скорая помощь приехала в считанные минуты. Врачи констатировали у ребенка повреждение ноги, и ушибы как тела, так и внутренних органов.
Остается молиться за его выздоровление, а всем родителям делать выводы…