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В Архангельске малыш упал из окна 7-го этажа и остался жив

Непоправимая трагедия чуть было не произошла сегодня утром в областной столице.

В центре города из квартиры на 7-м этаже дома по улице Вологодская выпал двухлетний ребенок. ребёнок. По предварительным данным, любопытный малыш залез на подоконник, облокотился на антимоскитную сетку и вместе с ней вывалился наружу, створка окна в этот момент была открыта.

Вызванная прохожими скорая помощь приехала в считанные минуты. Врачи констатировали у ребенка повреждение ноги, и ушибы как тела, так и внутренних органов.

Остается молиться за его выздоровление, а всем родителям делать выводы…

08 май 13:08 | : Происшествия

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