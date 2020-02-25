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Ненецкий дедушка, чуть не убивший внука поленом, идет под суд

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 61-летнего жителя Ненецкого автономного округа в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Следствием установлено, что 8 марта 2020 года в чуме, расположенном у реки Томарка  в 10 км от города Нарьян-Мара, обвиняемый на почве личной неприязни к 8-летнему двоюродному внуку, который без разрешения ушел гулять и взял с собой мобильный телефон, оставленный его родителями для связи, нанес ребенку не менее одного удара деревянным поленом по голове. Затем вытащил потерпевшего из чума на улицу и оставил при отрицательной температуре воздуха на снегу на длительное время. Благодаря своевременно оказанной пострадавшему медицинской помощи,  преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца, по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что родители привезли к нему в чум внука и попросили присмотреть за ним. Он ушел на заготовку дров, а мальчик без разрешения взял единственный мобильный телефон, покинул чум и ушел в тундру. Когда ребенок вернулся и сообщил, что потерял телефон, он в порыве гнева ударил его поленом по голове. В содеянном раскаивается.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

07 май 11:08 | : Происшествия

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