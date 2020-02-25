Архангельск: Железнодорожный чиновник брал взятки и воровал металлолом (видео задержания)

Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении начальника ПМС-114 ОАО «РЖД»,
обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), а также в отношении сотрудника ООО «Троя», обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Уголовное дело было возбужденно на основании материалов оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
По версии следствия начальник путевой машинной станции Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД»,
являясь должностным лицом, получил от представителя ООО «Троя» взятку на общую сумму 1 940 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за общее покровительство в рамках исполнения условий договора поставки металлолома.
Также, в ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности начальника путевой машиной станции - хищение металла, принадлежащего ОАО «РЖД».
Представитель ООО «Троя» свою вину признал, однако в последующем от дачи показаний отказался. Начальник путевой машиной станции, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, вину не признал.