Эскобар в юбке. Молодая архангелогородка торговала наркотиками на развес

В Архангельске сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области пресечен канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ задержана 22-летняя жительница г. Архангельска, подозреваемая в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
По версии следствия наркодилер, из корыстных побуждений, бесконтактным способом приобрела у неустановленного лица крупную партию наркотических средств, которую намеревалась в дальнейшем сбыть на территории Архангельской области.
Общий вес изъятых наркотических средств составил более 873,4 грамма.
Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, т.е. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.