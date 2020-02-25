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Эскобар в юбке. Молодая архангелогородка торговала наркотиками на развес

В Архангельске сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области пресечен канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ задержана 22-летняя жительница г. Архангельска, подозреваемая в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия наркодилер, из корыстных побуждений, бесконтактным способом приобрела у неустановленного лица крупную партию наркотических средств, которую намеревалась в дальнейшем сбыть на территории Архангельской области.

Общий вес изъятых наркотических средств составил более 873,4 грамма.

Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, т.е. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

06 май 11:27 | : Происшествия

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