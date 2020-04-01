Пьяная архангелогородка отругала полицейского по первое число

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).
По версии следствия, 4 апреля 2020 года около 23.30 сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г.Архангельску прибыли в подъезд жилого дома на проспекте Ломоносова в городе Архангельске по вызову жильцов о нарушении тишины и общественного порядка, так как их наряд ближе всего находились к указанному адресу. Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, желая воспрепятствовать правовому разбирательству, публично оскорбила представителей власти, выражаясь в их адрес нецензурной бранью.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и объяснила свои действия алкогольным опьянением. Также она пояснила следователю, что громко стучалась во входную дверь квартиры своей знакомой, но та отказалась ее пустить переночевать.