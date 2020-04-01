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В Архангельске рабочий пренебрег техникой безопасности и чуть не лишился руки

24 апреля 2020 года днем в производственном цехе ООО «Архангельское учебно- производственное предприятие» 47-летний рабочий, выполняя работы на станке в картонажном цехе, получил травму правой кисти руки. 

По данному  факту следственным отделом по Ломоносовскому округу г.Архангельск Следственного управления  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, руку потерпевшего зажало между валами автоматической линии печати гофрокартона, когда он решил поправить лист картона, не остановив работу станка.  Сотрудники областной службы спасения помогли освободить руку пострадавшего, которого в последующем госпитализировали в больницу.

 

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на производстве и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

 

Сотрудник предприятия, на которого возложены обязанности по соблюдению правил охраны труда, пояснил следователю, что по его мнению, основной причиной несчастных случаев на производстве является ложная мысль «я все знаю, все могу», свойственная даже опытным работникам.

Сегодня  Всемирный день охраны труда. Пользуясь случаем, Следственное управление напоминает: ваша безопасность- в ваших руках, берегите себя.

 

28 апрель 09:02 | : Происшествия

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