Пижон. Заключенный архангельской колонии наказал нерадивого парикмахера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего осужденного за разбой, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По версии следствия, 14 апреля 2020 года в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области осужденный ударил рукой по лицу другого осужденного. На неоднократные требования сотрудника исправительного учреждения успокоиться и прекратить противоправные действия не реагировал, после чего ударил представителя власти рукой по голове, причинив тому физическую боль.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
Подозреваемый обратился с явкой с повинной, в которой указал, что осужденный брил его голову машинкой, у которой во время процедуры села зарядка. Тот поставил ее заряжаться и предложил продолжить стрижку после обеда. Так как его не устраивало ходить с частично обритой головой, он ударил «парикмахера», после чего, в порыве гнева, применил силу и к сотруднику колонии, который вмешался в их конфликт. В содеянном раскаивается.