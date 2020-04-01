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Пижон. Заключенный архангельской колонии наказал нерадивого парикмахера

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего осужденного за разбой, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия  в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 14 апреля 2020 года в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области осужденный ударил рукой по лицу другого осужденного. На неоднократные требования сотрудника исправительного учреждения успокоиться и прекратить противоправные действия не реагировал, после чего ударил представителя власти рукой по голове, причинив тому физическую боль.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН  России по Архангельской области.

Подозреваемый обратился с явкой с повинной, в которой указал, что осужденный брил его голову машинкой, у которой во время процедуры села зарядка. Тот поставил ее заряжаться и предложил продолжить стрижку после обеда. Так как его не устраивало ходить с частично обритой головой, он ударил «парикмахера», после чего, в порыве гнева, применил силу и к сотруднику колонии, который вмешался в их конфликт. В содеянном раскаивается.

24 апрель 10:31 | : Происшествия

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