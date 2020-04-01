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Россельхознадзор по Архангельской области предупреждает: африканская чума всегда рядом

С начала 2020 года в России была зафиксирована 31 вспышка африканской чумы свиней, из них 6 - среди домашних свиней, остальные - среди диких кабанов.

Африканская чума свиней, АЧС (Pestis africana suum — лат., African swine fever — англ.)—высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, чаще острым течением, цианозом кожи, обширными геморрагиями во внутренних органах и большой летальностью.

По состоянию на 20 апреля 2020 года активными остаются 24 вспышки в 9 регионах, в том числе в Новгородской, Нижегородской, Самарской, Орловской областях и др.

Республика Карелия, Архангельская область и Ненецкий автономный округ в настоящее время благополучны по этому заболеванию.  Но всегда остается опасность завоза АЧС из других регионов.

Управление Россельхознадзора призывает владельцев крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств, предпринимателей, приобретающих свиней и поросят, проверять ветеринарные документы, характеризующие ветеринарно-санитарное состояние животных и  эпизоотическое состояние места их вывоза.

Напоминаем, что в случае необходимости транспортировки животных маршрут перевозки необходимо согласовывать с Россельхознадзором. Для этого необходимо направить в соответствующее территориальное Управление заявление, предоставив необходимые данные. Образец заявления для согласования маршрута с Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу можно найти на нашем сайте https://ursn10.ru/news/veterinarnyj-kontrol/vnimanie-hozjajstvujucshim-sub-ektam-zanimajucshimsja-perevozkoj-zhivotnyh/ .

24 апрель 10:03 | : Происшествия

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