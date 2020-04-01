Житель Архангельска обокрал сожительницу и побил полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за преступления против собственности 28-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (два эпизода краж, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).
Следствием установлено, что 2 сентября 2019 года днем сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Архангельску прибыли по сигналу «тревога» в кафе, расположенное на Троицком проспекте. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и провоцировал конфликтную ситуацию с посетителями кафе. Мужчине предложили проследовать для правового разбирательства в органы внутренних дел, на что он ответил нецензурной бранью. После применения специальных средств-наручников и водворения его в служебный автомобиль, нарушитель порядка нанес удар ногой по телу представителю власти, причинив ему физическую боль. В отделе полиции обвиняемый продолжил оскорблять присутствовавших и угрожать физической расправой.
Он же, в ноябре 2019 года и в январе 2020 года совершил хищения денежных средств с банковского счета женщины, с которой познакомился на сайте знакомств и стал сожительствовать. Он дважды похищал у нее банковскую карту и снимал через банкомат денежные средства со счета потерпевшей на общую сумму 52500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал, раскаялся в содеянном и возместил потерпевшей причиненный ущерб.
Примечательно, что 29 августа 2019 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за очередную кражу.