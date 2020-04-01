СРОЧНО! В Архангельской области 17 новых случаев заражения коронавирусом

Официально подтверждены 10 случаев заражения вирусом ковид у работников компании «АГД-Даймондс», еще 7 жителей Архангельской области инфицированы после контактов с ранее заразившимися.
В настоящий момент закрыты хирургические отделения Первой городской больницы Архангельска и Архангельской областной клинической больницы, где среди заболевших оказались сотрудники медперсонала.
В 6-й городской больнице один заболевший медик.
Всего в регионе с момента начала пандемии 137 заболевших вирусом COVID-19.