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Осужден разбойник из Плесецкого р-на, ограбивший пункт приема лома чермета

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому за преступления против собственности 32- летнему жителю Архангельской области. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с  применением предметов, используемых в качестве оружия).

Установлено, что 18 декабря 2018 года вечером подсудимый вместе со знакомыми, действуя согласно ранее разработанному плану, напали на женщину- начальника пункта приема лома черного металла, расположенного в бытовом вагончике в поселке Плесецк. Подсудимый лично потребовал передать ему денежные средства, но потерпевшая отказалась выполнять его требования, и попыталась вытолкнуть его из вагончика. Он нанес женщине несколько ударов хозяйственным инвентарем с деревянной рукояткой по голове и руке, после чего, угрожая убийством, похитил ее личные денежные средства и деньги организации на общую сумму 76600 рублей, с похищенным вместе с соучастниками скрылся с места преступления, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Приговором Плесецкого районного суда подсудимому, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Уголовное дело в отношении соучастников разбойного нападения направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 апрель 09:07 | : Происшествия

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