Котласский полицейский пытался свести счеты с жизнью

Такая информация пришла от телеканала «Регион 29», с ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах области.
Сотрудник полиции из Котласа (его чин сейчас уточняется) стрелял себе в голову из табельного пистолета и чудом остался жив.
Пострадавшего бортом санавиации уже доставлен в столицу региона, где он помещен в нейрохирургическое отделение Областной клинической больницы.
Полицейский прооперирован, в реанимации находится под постоянным наблюдением. Состояние диагностируется, как тяжелое.
По делу начато следствие. Основная версия – попытка самоубийства.