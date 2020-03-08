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Котласский полицейский пытался свести счеты с жизнью

Такая информация пришла от телеканала «Регион 29», с ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах области.

Сотрудник полиции из Котласа (его чин сейчас уточняется) стрелял себе в голову из табельного пистолета и чудом остался жив.

Пострадавшего бортом санавиации уже доставлен в столицу региона, где он помещен в нейрохирургическое отделение Областной клинической больницы.

Полицейский прооперирован, в реанимации находится под постоянным наблюдением. Состояние диагностируется, как тяжелое.

По делу начато следствие. Основная версия – попытка самоубийства.

17 апрель 18:10 | : Происшествия

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