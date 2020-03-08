В Виноградовском р-не полиция задержала пятерых наркобарыг из Архангельска

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке отряда спецназначения полиции «Гром» задержали пятерых жителей областного центра, подозреваемых в наркопреступлении.
Автомобиль ВАЗ, на котором передвигались злоумышленники, полицейские остановили ранним утром в Виноградовском районе. В машине находилось три предполагаемых участника организованной группы – мужчины 1982, 1985 и 2000 годов рождения.
В транспортном средстве стражи порядка обнаружили кожаный чехол, внутри которого хранились два полимерных пакета с кристаллическим веществом белого цвета. Проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра регионального УМВД экспертиза подтвердила, что это синтетические наркотики. Также в автомобиле обнаружено несколько пластиковых емкостей с аналогичным веществом и аэрозольный пистолет. Всего изъято около двух килограмм наркотических средств, что составляет порядка 6,5 тысяч разовых доз.
По предварительным данным, «оптовую партию» задержанные получили в Московской области, откуда следовали в Архангельск, где намеривались передать наркотики двум подельникам – мужчинам 2000 и 2001 годов рождения – для последующего незаконного сбыта на территории региона посредством сети Интернет.
Предположительно противоправную деятельность данная группа осуществляла с конца 2019 года.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Задержаны пять предполагаемых участников организованной группы. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.