Биткоины опустошили карман архангельского пенсионера почти на полтора миллиона

15 апреля в отдел полиции № 2 (по обслуживанию Исакогорского и Цигломенского округов) УМВД России по г. Архангельску с заявлением обратился пенсионер 1957 года рождения. Со слов потерпевшего, в марте 2020 года с ним связался неизвестный и представился сотрудником биржи. В ходе телефонного общения мужчина пообещал пенсионеру помочь быстро преумножить сбережения путем получения прибыли от покупки цифровой валюты «биткоин». Для этого мужчине предложили зарегистрироваться на специализированном интернет-сайте и совершить первую сделку.
В течение месяца мужчина вложил в покупку электронной валюты более 1.400.000 рублей, периодически получая небольшую прибыль, обналичить которую он не мог. После того как пенсионер сообщил администратору сайта, что у него закончились сбережения, с ним перестали выходить на связь.
Только после этого мужчина понял, что все это время общался с мошенниками, и обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.