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На главной улице Архангельска сегодня стреляли по колесам

14 апреля 2020 года около пяти часов утра экипажем дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД на улице Воскресенской был замечен автомобиль ВАЗ-21112, водитель которого допустил нарушение правил дорожного движения. Сотрудники полиции предприняли попытку остановить автомобиль, однако водитель законное требование полицейских проигнорировал и попытался скрыться. Доложив о случившемся в дежурную часть ГИБДД УМВД по городу Архангельску, наряд стал осуществлять преследование скрывающегося автомобиля. В районе улицы Дачной, понимая, что нарушитель создает реальную опасность для участников дорожного движения и может стать причиной серьезной аварии, было принято решение о применении табельного оружия для остановки нарушителя.

После предупредительного выстрела в воздух сотрудники полиции прострелили колеса автомобиля, после чего транспортное средство удалось остановить. За рулем находился молодой человек 1999 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Документы на право управления транспортным средством у него отсутствовали.

В отношении злоумышленника составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.8.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами» и 19.3.1 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Окончательно меру административной ответственности определит суд.

 (кадр из к/ф "Ширли-мырли")


14 апрель 14:34 | : Происшествия

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