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Испытание огнем. Кто пытался сжечь архангельскую синагогу?!

Как сообщает издание «Регион 29» с ссылкой на правоохранительные органы, сегодня ночью в 03-46 неизвестные злоумышленники подожгли культурный центр «Звезда Севера» (ул. Гайдара), на территории которого размещается самая северная в России синагога.

Инструментами поджога являются старые автопокрышки и горючая смесь.

О случившемся сообщили очевидцы, проживающие в этом районе.

Прибывшим на место пожарным удалось остановить у входной группы культурного центра — там повреждено остекление, дверь, закоптился тамбур на четырёх квадратных метрах. 

Началось следствие. Наблюдатели советуют правоохранительным органам рассмотреть две версии случившихся – как акт антисемитизма, так и бизнес-разборки.    

13 апрель 11:40 | : Происшествия

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