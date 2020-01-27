Испытание огнем. Кто пытался сжечь архангельскую синагогу?!

Как сообщает издание «Регион 29» с ссылкой на правоохранительные органы, сегодня ночью в 03-46 неизвестные злоумышленники подожгли культурный центр «Звезда Севера» (ул. Гайдара), на территории которого размещается самая северная в России синагога.
Инструментами поджога являются старые автопокрышки и горючая смесь.
О случившемся сообщили очевидцы, проживающие в этом районе.
Прибывшим на место пожарным удалось остановить у входной группы культурного центра — там повреждено остекление, дверь, закоптился тамбур на четырёх квадратных метрах.
Началось следствие. Наблюдатели советуют правоохранительным органам рассмотреть две версии случившихся – как акт антисемитизма, так и бизнес-разборки.