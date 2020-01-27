Поморские энергетики переквалифицировались в спасателей

Сотрудникам Онежского РЭС Архангельского филиала компании «Россети Северо-Запад» поступил звонок с просьбой о помощи. Местный житель на маломерном судне перевозил груз через реку. Из-за неисправности техника застряла во льдах. Мужчину могло унести в открытое море.
Начальник РЭС Анатолий Скуридин, водители Егор Зайцев и Валерий Пономарев на аэросанях-амфибии «Патруль» отправились на помощь. Они обнаружили пострадавшего, взяли на буксир и доставили на берег. Спасательная операция заняла более двух часов.
Отметим, что в период ледохода выход маломерных судов на воду категорически запрещен, поэтому владельцу плавсредства угрожала смертельная опасность.