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В архангельском подъезде полицейские задержали двух спящих наркодельцов

В конце марта в дежурную часть УМВД России по городу Архангельска поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома на улице Тимме находятся посторонние.

Для проверки подозрительных граждан на место был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

В подъезде стражи порядка обнаружили двух спящих мужчин. В ходе личного досмотра у одно из них был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертов, вещество является наркотическим средством в крупном размере.

Молодые люди, 28 и 25 лет, нигде не работают. Оба задержаны сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

 

10 апрель 10:03 | : Происшествия

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