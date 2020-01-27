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У издателя из Котласа сожгли автомобиль… но не его

У главы издательского Дома «Юг Севера» Дмитрия Завадского в ночь на 6 марта злоумышленники сожгли автомобиль, о чем он сам сообщил на своей странице в социальной сети, приложив фотографию остова иномарки.

Пострадавший отвергает предположения, что имел место акт бездумного вандализма несовершеннолетних хулиганов – «там все продумано было, залили горючей жижей моторный отсек, капот, провели ею дорожку в сторону и подожгли без опаски» - и считает, что пострадал за свою профессиональную деятельность.

Редакция выяснила у своих источников на юге Архангельской области, что сгоревшее авто принадлежало не лично Дмитрию Завадскому, но его сыну.

Сам же заявитель свою издательскую деятельность совмещает с депутатством в городском Совете города Котласа, где вошел в конфликт с другой группой народных избранников, пытающейся лишить ряд местных СМИ бюджетного субсидирования. По логике, именно эта его деятельность могла привести автомобиль к такому печальному концу.

Тем не менее, считаем, что преступление должно быть раскрыто в кратчайшие сроки, а виновные понести заслуженное наказание!

08 апрель 14:24 | : Происшествия

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