В Архангельске подозреваемого в интернет-терроризме проверяют психологи и филологи

Сорокадвухлетний житель областного центра подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).
По версии следствия, 31 октября 2018 года пользователь сети Интернет с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты носители информации. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проводится психолого-лингвистическая экспертиза.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ и Центром противодействия экстремизму УМВД России по Архангельской области, и расследуется следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.