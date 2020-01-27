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В Приморском районе хозяин убил гостя за громкий голос

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 29-летнего жителя Приморского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 22 ноября 2019 года в квартире дома в деревне Черный Яр Приморского района обвиняемый на почве личных неприязненных отношений, возникших в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес  множественные ножевые ранения 53-летнему знакомому. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что совместно с потерпевшим распивал спиртное, а когда последний начал шуметь  и отказался покинуть его квартиру, в порыве гнева нанес ему удары ножом. В ходе допроса в качестве обвиняемого он объяснил свои действия обороной от потерпевшего.

В отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

08 апрель 09:47 | : Происшествия

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