В Приморском районе хозяин убил гостя за громкий голос

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 29-летнего жителя Приморского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что в ночь на 22 ноября 2019 года в квартире дома в деревне Черный Яр Приморского района обвиняемый на почве личных неприязненных отношений, возникших в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес множественные ножевые ранения 53-летнему знакомому. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.
Первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что совместно с потерпевшим распивал спиртное, а когда последний начал шуметь и отказался покинуть его квартиру, в порыве гнева нанес ему удары ножом. В ходе допроса в качестве обвиняемого он объяснил свои действия обороной от потерпевшего.
В отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.