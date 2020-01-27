Из-за неуверенности в завтрашнем дне жители Архангельской области стали вооружаться

Сотрудниками Котласского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлены факты незаконного хранения и сбыта огнестрельного и холодного оружия.
Так, на вокзале станции Котлас-Южный выявлен местный житель, у которого при личном досмотре обнаружен металлический кастет. Согласно справки об исследовании, он относится к категории холодного оружия ударно-раздробляющего действия. В ходе проверки установлено, что данный кастет был изготовлен местным 53-летним умельцем и реализован за 500 рублей несостоявшемуся пассажиру.
На станции Сольвычегодск Архангельской области стражами правопорядка задержан автомобиль под управлением 33-х летнего жителя г. Котлас, в салоне которого обнаружен и изъят обрез гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья модели «ТОЗ-54» 12 калибра. С помощью баллистической экспертизы установлено, что он изготовлен самодельным способом по типу гладкоствольных пистолетов устаревших военных образцов путем укорачивания ствола ружья и является пригодным для стрельбы.
На станции Вельск в состоянии алкогольного опьянения был снят с поезда и доставлен в линейный пункт полиции 67-летний житель Петербурга. При досмотре, в его личных вещах обнаружен самодельный револьвер калибра 8,7 мм, переделанный из сигнального револьвера и снаряженный семью патронами. Согласно заключению эксперта револьвер является пригодным для стрельбы.
Данные граждане уверяли сотрудников транспортной полиции, что оружие они нашли и хранили его в целях самообороны.
В настоящее время дознанием Котласского линейного отдела МВД России на транспорте по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Уважаемые граждане! Сотрудники транспортной полиции напоминают, что в соответствии с примечанием статьи 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.