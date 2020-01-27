Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Северодвинска представляла себя местным Пабло Эскобаром

В Северодвинский городской суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере).

В марте 2019 года обвиняемая приобрела бесконтактным способом у неустановленного лица синтетический наркотик, незаконно хранила его и намеревалась в дальнейшем сбыть указанное средство на территории г. Северодвинска. Кроме того установлено, что злоумышленница действовала совместно с двумя знакомыми, которые так же совершали преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Довести свой преступный умысел до конца наркодилеры не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области при попытке сбыта наркотических средств.

Уголовные дела в отношении соучастников преступления по ч. 3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере) следственным отделом ОМВД России по г. Северодвинску выделены в отдельное производство, расследование продолжается.

 

07 апрель 10:14 | : Происшествия

Главные новости


Эра москвичей? Губернатор Орлов уступил кресло губернатору Цыбульскому
Под Архангельском обнаружена секта «Свидетелей коронавируса»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (58)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20