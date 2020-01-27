Жительница Северодвинска представляла себя местным Пабло Эскобаром

В Северодвинский городской суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере).
В марте 2019 года обвиняемая приобрела бесконтактным способом у неустановленного лица синтетический наркотик, незаконно хранила его и намеревалась в дальнейшем сбыть указанное средство на территории г. Северодвинска. Кроме того установлено, что злоумышленница действовала совместно с двумя знакомыми, которые так же совершали преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Довести свой преступный умысел до конца наркодилеры не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области при попытке сбыта наркотических средств.
Уголовные дела в отношении соучастников преступления по ч. 3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере) следственным отделом ОМВД России по г. Северодвинску выделены в отдельное производство, расследование продолжается.