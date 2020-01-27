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Опасная работа. Вологодский адвокат приехал в Архангельскую область с боевым оружием

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении адвоката- члена Адвокатской палаты Вологодской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных  ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов)и  ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

По версии следствия, 29 февраля 2020 года вечером жители города Шенкурска позвонили в отдел полиции, так как на улице подозреваемый, приехавший на автомобиле из города Вологды, находился около автомобиля в состоянии опьянения, при этом у него увидели огнестрельное оружие.

Так же следствие установило, что подозреваемый из приобретенных через сеть Интернет составных частей и инструментов незаконно изготовил вышеуказанный пистолет, который относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы патронами, и боеприпасы к нему.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

06 апрель 09:02 | : Происшествия

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