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Плюс 4. В Архангельской области 7 заболевших коронавирусом

За последние сутки количество подтвердившихся диагнозов заражения вирусом COVID-19 увеличилось на четыре прецедента.

Из них: один - член экипажа судна, пришвартованного в порту Архангельска; вторая - жительница Котласа, третья - архангелогородка, прибывшая из-за границы (находилась в режиме самоизоляции). Ещё об одном заболевшем пока информации нет.

Всего по РФ за сутки количество новых инфицированных увеличилось на 302 случая… больше всего в Москве – 212, Республике Коми – 15 и Санкт-Петербурге – 8.

30 март 13:19 | : Происшествия

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