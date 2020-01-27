Плюс 4. В Архангельской области 7 заболевших коронавирусом

За последние сутки количество подтвердившихся диагнозов заражения вирусом COVID-19 увеличилось на четыре прецедента.
Из них: один - член экипажа судна, пришвартованного в порту Архангельска; вторая - жительница Котласа, третья - архангелогородка, прибывшая из-за границы (находилась в режиме самоизоляции). Ещё об одном заболевшем пока информации нет.
Всего по РФ за сутки количество новых инфицированных увеличилось на 302 случая… больше всего в Москве – 212, Республике Коми – 15 и Санкт-Петербурге – 8.