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Архангелогородец призывал в Интернете к "борьбе с неверными"

В Архангельске пресечена противоправная деятельность местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

 

Следственным отделением РУФСБ России по Архангельской области возбуждено и принято к производству уголовное дело в отношении           26-летнего жителя г. Архангельска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»).

По версии следствия указанное лицо, осознавая общественную опасность своих действий, размещало в интернет-пространстве большое количество материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц «немусульмане», а также публично оправдывало терроризм, признавая идеологию насилия и практику терроризма правильными и нуждающимися в поддержке и подражании.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

30 март 12:30 | : Происшествия

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