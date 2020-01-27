Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Со студента-юриста САФУ взяли деньги за знакомый билет на госэкзамене

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  сотрудника филиала ФГАОУ ВО «Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» в городе Северодвинске, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя), и  26-летнего студента по  ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, подозреваемая получила от студента заочной формы обучения  по направлению подготовки «Юриспруденция» взятку в виде денег в размере 30 тысяч рублей, которые тот перевел на ее банковскую карту. В текущем году согласно ранее достигнутой договоренности студент на государственном экзамене сообщил секретарю экзаменационной комиссии номер билета с вопросами, который ему ранее сообщила подозреваемая и к ответам, на которые он был готов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по городу Архангельску.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Подозреваемая проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

От студента- взяткодателя поступило заявление о явке с повинной. Подозреваемая в получении взятки от дачи показаний отказалась.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

30 март 08:59 | : Происшествия

Главные новости


Тест на коронавирус у 21-летней котлошанки подтвердился. Ищут ее попутчиков
Бывший мэр Архангельска считает коронавирус «информационным вбросом»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (278)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20