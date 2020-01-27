Со студента-юриста САФУ взяли деньги за знакомый билет на госэкзамене

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника филиала ФГАОУ ВО «Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» в городе Северодвинске, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя), и 26-летнего студента по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По версии следствия, подозреваемая получила от студента заочной формы обучения по направлению подготовки «Юриспруденция» взятку в виде денег в размере 30 тысяч рублей, которые тот перевел на ее банковскую карту. В текущем году согласно ранее достигнутой договоренности студент на государственном экзамене сообщил секретарю экзаменационной комиссии номер билета с вопросами, который ему ранее сообщила подозреваемая и к ответам, на которые он был готов.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по городу Архангельску.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Подозреваемая проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
От студента- взяткодателя поступило заявление о явке с повинной. Подозреваемая в получении взятки от дачи показаний отказалась.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.