Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осужденная экс-глава Котласского р-на должна государству еще 1 миллион 600 тысяч

Котласский городской суд посчитал, что Светлана Бачурихина должна в казну еще больше денег, чем вынесено в приговоре.

Имеется в виду компенсация ранее полученного преступным путем дохода (взятки).

Напомним, в марте прошлого года суд приговорил бывшую главу Котласского р-на Архангельской области к наказанию в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере пяти миллионов рублей и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года десять месяцев.

На суде Бачурихина продолжала настаивать, что с ней «сводят политические счеты». В то же время, в местной прессе появлялись описания гардероба чиновницы… более подходящего по стоимости и ассортименту поп-диве.

26 март 09:53 | : Происшествия

Главные новости


Непотопляемый. Уволенный из мэрии Архангельска девелопер Маслов нашел себя в «Водоканале»
Бумеранг. Бывший следователь по делу Алексея Баринова получил 12 лет
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (247)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20