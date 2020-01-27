Осужденная экс-глава Котласского р-на должна государству еще 1 миллион 600 тысяч

Котласский городской суд посчитал, что Светлана Бачурихина должна в казну еще больше денег, чем вынесено в приговоре.
Имеется в виду компенсация ранее полученного преступным путем дохода (взятки).
Напомним, в марте прошлого года суд приговорил бывшую главу Котласского р-на Архангельской области к наказанию в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере пяти миллионов рублей и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года десять месяцев.
На суде Бачурихина продолжала настаивать, что с ней «сводят политические счеты». В то же время, в местной прессе появлялись описания гардероба чиновницы… более подходящего по стоимости и ассортименту поп-диве.