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Архангельский "убийца в лифте" получил 17 лет

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным  в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием). 

Следствием и судом установлено, 9 мая 2019 года ночью в пассажирском лифте жилого дома по улице 23 Гвардейской Дивизии в городе Архангельске  осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 24-летнюю случайную знакомую. Применив физическое насилие, он попытался изнасиловать потерпевшую, но она закричала и оказала активное сопротивление. Осужденный стал ее душить, нанес ей не менее трех ударов ножом и скрылся с места преступления. 

От подследственного поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он признал свою вину частично и пояснил следователю, что в ночь на 9 мая 2019 года на общем балконе жилого дома он познакомился с потерпевшей, затем между ними произошла ссора. Из-за того, что потерпевшая стала громко кричать, он нанес ей удар ножом в область шеи и скрылся.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Приговор суда не вступил в законную силу.

23 март 09:27 | : Происшествия

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