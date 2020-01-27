Архангельский "убийца в лифте" получил 17 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).
Следствием и судом установлено, 9 мая 2019 года ночью в пассажирском лифте жилого дома по улице 23 Гвардейской Дивизии в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 24-летнюю случайную знакомую. Применив физическое насилие, он попытался изнасиловать потерпевшую, но она закричала и оказала активное сопротивление. Осужденный стал ее душить, нанес ей не менее трех ударов ножом и скрылся с места преступления.
От подследственного поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он признал свою вину частично и пояснил следователю, что в ночь на 9 мая 2019 года на общем балконе жилого дома он познакомился с потерпевшей, затем между ними произошла ссора. Из-за того, что потерпевшая стала громко кричать, он нанес ей удар ножом в область шеи и скрылся.
Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.