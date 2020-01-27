Плесецкий район: Угнать КАМАЗ за 60 секунд

18 марта в дежурную часть ОМВД России по Плесецкому району с заявлением обратился индивидуальный предприниматель – женщина 1955 года рождения. По словам потерпевшей, от дома, расположенного по улице Восточная в селе Конево, неизвестный совершил угон грузового автомобиля «КАМАЗ», который осуществлял разгрузку товара. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
В этот же день полицейские обнаружили транспортное средство. Автомобиль с характерными механическими повреждениями был брошен в кювете недалеко от села Конево.
В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 24-летний местный житель.
По имеющейся информации, злоумышленник, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил незапертый автомобиль с включенным двигателем. Решив немного покататься, он сел в машину и уехал. Не справившись с управлением, мужчина допустил съезд автомобиля в кювет, после чего скрылся с места ДТП.
Автомобиль будет возвращен законному владельцу. Расследование продолжается.